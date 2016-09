Neben Emojis bekommt Meis auch eine eigene Show

Die Ex-Frau des Fußballspielers Rafael van der Vaart ist nicht nur hierzulande, sondern auch in ihrer Heimat den Niederlanden eine Berühmtheit am Moderatoren-Mikrofon. Im Oktober starten die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Samstagabendshow "Wedden dat ik het kan" ("Wetten, dass ich das kann") in den Niederlanden.