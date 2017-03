Vom Action-Helden zum Tanzbären Mr. T schwingt bei "Dancing with the Stars" das Tanzbein

Er ist einer der absoluten Kultschauspieler der 1980er und 1990er Jahre: Mr. T (64). Jetzt will der "A-Team" -Star beweisen, dass er nicht nur das Dasein als Haudrauf beherrscht, sondern dass er auch die Hüften schwingen kann. Der US-Sender ABC hat bekannt gegeben, dass Mr. T in "Dancing with the Stars", dem amerikanischen Pendant zu "Let's Dance", auftreten wird. Los geht die Show am 20. März.