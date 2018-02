Vom Abendessen bis zum Kinobesuch Die besten Apps für einen gelungenen Valentinstag

Ein gemütlicher Abend zu Hause

Die folgenden drei Apps sind besonders praktisch für Pärchen, die den Valentinstag am liebsten gemütlich in den eigenen vier Wänden verbringen wollen. Das Kochen kann man sich beispielsweise mit der iOS- und Android-App von "pizza.de" sparen. Mit wenigen Tippern kommen Sushi, Pizza und Co. direkt an die Haustür.