Der im oberbayerischen Altötting geborene Pollersbeck spielte vier Jahre lang für Kaiserslautern und kam in 31 Zweitligaspielen zum Einsatz. Für die deutsche U21-Auswahl stand er in Polen in allen drei bisherigen EM-Spielen im Tor. Zuvor hatte Ex-Nationaltorwart René Adler den HSV nach fünf Jahren verlassen. Der 32-Jährige spielt künftig beim Ligarivalen Mainz 05.