Die große Limousine im Format einer Mercedes E-Klasse oder eines 5er BMW strotzt geradezu vor Sicherheits-Helfern: City Safety mit Wildtiererkennung und Kreuzungsbremsassistent, Run-off-Road-Protection (für den Fall des unfreiwilligen Verlassens der Fahrbahn), Straßenranderkennung, die Vorstufe für autonomes Fahren in Form des „Pilot Assist II“ – das System lenkt, bremst und beschleunigt bis 130 km/h selbst, mahnt aber nach kurzer Zeit ohne Hände am Lenkrad wieder die Unterstützung des Piloten an. Stau-Assistent, Spurehalte-Helfer und, und, und: Der S90 vermittelt sehr deutlich das Gefühl von höchstmöglichem Schutz.

Drücken, Wischen und Ziehen im Volvo S90

Statt Kantigkeit und optischem Understatement setzt der knapp fünf Meter lange Schwede auf sympathisch-kühlen Charme und eine gelungene Linienführung. Im Inneren sorgen die Lederausstattung, Echtholz-Paneele und Chrom-Applikationen für Wohlfühl-Klima, speziell der Beifahrer kann sich hinter dem hochgezogenen Armaturenbrett so sicher fühlen wie in Abrahams Schoß. Wie schon im großen SUV XC90 wird das Armaturenbrett auch in der Limousine durch ein hochkant gestelltes Tablet dominiert. Darauf wird mit Drücken, Wischen und Ziehen alles eingestellt, was für Fortbewegung, Klimatisierung, Unterhaltung und Navigation wichtig ist. Erkenntnis aus der Testpraxis: An sich ist das Programm mit seinen Menüs und Untermenüs durchaus logisch und verständlich aufgebaut. Aber ein bisschen Übung im Stehen schadet nicht.