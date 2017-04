Die Bayern-Profis haderten mit sich und dem Verlauf des Abends, natürlich. Sie diskutierten lebhaft auf dem Platz nach Abpfiff, machten ihrem Unmut Luft. Doch in diesem Moment hatte der Verarbeitungsprozess längst begonnen. "Vielleicht haben wir diesen Weckruf gebraucht. Vielleicht war es ein gutes Zeichen für uns, dass wir mit einer leicht passiven Haltung einfach nicht halb so gut sind als wenn wir richtig aktiv sind", erklärte Mats Hummels später ruhig und gefasst.

Dem Innenverteidiger war vollkommen klar, wie die Niederlage zustande gekommen war. Weil das Stellungsspiel nicht stimmte, weil viele Spieler nie den letzten Schritt machten und so oft zu spät kamen. "Wenn man ohne Ball zu passiv ist, dann wird man auch mit Ball ein bisschen nachlässig, ein bisschen fahrig. Das war in der ersten Halbzeit der Fall."

Gegen Dortmund und Real zählt’s

Andrej Kramaric hatte die Hoffenheimer bei einem Überfall-Konter nach 21 Minuten in Führung gebracht, als die Bayern zu offen standen, zu nachlässig verteidigten. Diese Szenen bekam man nach der Pause besser in den Griff. Der Lerneffekt Halbzeit-Ansprache hatte also gewirkt.

"Die zweite Halbzeit war viel besser, so wie es sein muss. Wir waren überlegen, hatten Chancen", meinte Arjen Robben. "Wir müssen dies mitnehmen, gegen Dortmund eine sehr gute Leistung bringen und bereit sein für die Champions League", forderte der Aushilfskapitän in Abwesenheit von Lahm, Neuer und Müller.

Auch Hummels war nicht unzufrieden mit der Lektion: "In der zweiten Halbzeit haben wir ja gesehen, wie viel Unterschied es ausmacht, wenn wir richtig Leben reinbringen. Dann können wir auch eine der aktuell stärksten deutschen Mannschaften in ihrem eigenen Stadion nicht nur in die eigene Hälfte, sondern wirklich ins letzte Abwehrdrittel drücken."

Fehlten nur die Treffer – trotz der 21 Torschüsse. "Der Ball ging nicht rein", lautete Robbens Fazit. In seinem Unterton schwang nur geringes Frustpotenzial mit. Gegen Dortmund und Real zählt’s, dann sollen die 103 Saisontore aufgestockt werden.

