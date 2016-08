Diese fünf Gründe sprechen dafür Wird Stefanie Giesinger ein "Victoria's Secret"-Engel?

Sie hat den Look, die Ausstrahlung und die richtigen Kontakte: Für Model Stefanie Giesinger, die am 27. August 20 Jahre alt wird, könnte der Traum von einem "Victoria's Secret"-Engagement schon bald in Erfüllung gehen.