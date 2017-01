Das Programm der Münchner Volkshochschule (VHS) ist vielfältig. Töpferkurse, afrikanische Tänze oder Aquarellmalerei werden genauso angeboten wie praktische Musiktheorie oder Tabellenkalkulation mit Excel. Ein Großteil der Menschen, die Kurse an der VHS besuchen, findet sich aber wohl in den beliebten Sprachkursen wieder. Neben allen "klassischen" Sprachen bietet die VHS auch Sprachen an, die man anderswo nicht so leicht lernen kann - und vor allem nicht so preiswert bekommt.