Und statistisch belegbar sind die etwas klischeehaften Spezialangebote tatsächlich auch, wie so ziemlich jedes Stereotyp: "Wir haben darauf geachtet, welche Angebote die männlichen Teilnehmer bisher besonders interessiert haben, und geschaut, was sie interessieren könnte", sagt Mucha.

Knapp 200 Kurse sind in der Broschüre zusammengefasst - neu ist nur gut die Hälfte. Etwa 100 bietet die VHS schon länger an und hat sie für die Broschüre noch einmal "an die Oberfläche gebracht". Sie stehen aber auch alle im allgemeinen, dicken Kurskalender. "Das ist aber nicht so einfach zugänglich und Männer lesen ja nicht so gern", scherzt - so steht anzunehmen - May.

Auch für Frauen ist einiges geboten

An den Kursen können dann auch Frauen teilnehmen - zumindest an den meisten. Beim "Yoga für Männer" wollen die Herren tatsächlich unter sich sein und beispielsweise "Tabuzone Prostata - Was man(n) wissen muss" ist rein anatomisch schon nicht für Frauen gedacht.

Abgesehen von den chromosomenbezogenen gibt es aber auch noch mehr als 8.500 andere Angebote, darunter ein Karl-Marx-Schwerpunkt (März bis Juni), das Programm zum Faust-Festival (Februar bis Juli), eine bisher ungezeigte Ausstellung mit Bildern des Filmset-Fotografen Angelo Novi (März bis Juni) und ein Schwerpunkt zur Blauen Stunde in der Kunst.

Aber eben auch das grundsätzliche Angebot der VHS wie Sprachkurse, akademische Fortbildung, Vorbereitungen auf Abitur und Studium - oder auch mal etwas abseitigere Themen.

Und, zur Beruhigung der Gemüter: Angebote speziell für Damen gibt es selbstverständlich auch, zum Beispiel "Schreinern für Frauen" oder die Lesung "Ladies Crime Night". Wem's gefällt - da sind die Menschen ja zum Glück verschieden.