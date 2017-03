Völlig bizarre Motive Doppelmord von Herne: 19-Jähriger tötete eiskalt und aus Frust

Herne - Schockierendes Geständnis im Mordfall Jaden: Aus Verzweiflung über eine Absage der Bundeswehr, den drohenden Verlust des Internetanschlusses und einen gescheitertem Suizid soll ein 19-Jähriger aus Herne zwei Menschen umgebracht haben. Dies habe Marcel H. bei der Polizei geschildert, sagte der Leiter der zuständigen Mordkommission, Klaus-Peter Lipphaus, am Freitag in Dortmund. "Ich habe an wenig von dem, was er sagt, Zweifel. In allen Bereichen kann man ihm aber nicht trauen." Der Mann trete in Vernehmungen "eiskalt" auf. "Er diktiert den Kollegen."