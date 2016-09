Kopftuch-Emojis für mehr Diversifikation

Nach einiger Recherche fand Rayouf heraus, dass sie sich mit ihrem Vorschlag an das Unicode-Konsortium wenden muss. Dies tat sie umgehend und erklärte in einem siebenseitigen Antrag, wieso es zukünftig auch Hidschab-Emojis für Whatsapp und Co. geben sollte. Die 15-Jährige ist sich sicher, im Namen vieler zu handeln. "Die Menschen wollen sich in den Emojis wiedererkennen", erklärt sie ihre Motivation gegenüber "The Washington Post".

Fällt eine für November anberaumte Prüfung des Antrags zu Gunsten der Kopftuch-Emojis aus, könnten die neuen Ideogramme noch in diesem Jahr in das Portfolio aufgenommen werden. Bis dahin muss Rayouf auf Whatsapp Kreativität beweisen. Derzeit dient ihr das Emoji einer Frau mit Stirnband als einzige Alternative, sich virtuell zu repräsentieren.