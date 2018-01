Virtuell zurück an den Tatort So rekonstruiert die Polizei Kriminalfälle in 3D

In Wirklichkeit stehe ich in einem leeren Raum

In Wirklichkeit stehe ich in einem fast leeren Raum in einem Labor des Landeskriminalamtes. Meine Arme fahren durch die Luft, die Hände greifen nach Dingen, die nur ich sehen kann. "So ähnlich muss sich Captain Picard fühlen, wenn er im Holodeck an Bord der Enterprise ist", sagt Ralf Breker (44), Chef der 3D-Rekonstruktion beim Landeskriminalamt.

Bis ins letzte Detail ist alles am Tatort nachgebildet. Nichts ist den Scannern entgangen. Lediglich drei bis vier Scans sind im Schnitt notwendig, um ein Zimmer komplett zu erfassen. Das dauert oft nur wenige Minuten.

Die Geräte können selbst nachts und in absoluter Dunkelheit eingesetzt werden. So wie nach dem Amoklauf im Juli 2016, als ein 18-Jähriger am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschoss und anschließend sich selbst das Leben nahm.

OEZ-Amoklauf 2016: Experten der 3D-Rekonstruktion rückten an

Noch in der Nacht rückten damals die Experten der 3D-Rekonstruktion an und begannen mit ihrer Arbeit. 15 Stunden dauerte es, dann war jeder einzelne Tatort erfasst.

Auch nach dem Zugunglück bei Bad Aibling im Februar 2016 waren die LKA-Experten vor Ort. Vom Hubschrauber aus scannten sie die Unglücksstelle. Im Prozess gegen den damaligen Fahrdienstleiter, der zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, spielten die Erkenntnisse eine wichtige Rolle zur Rekonstruktion des Unglücks. Auch im Kriegsverbrecherprozesse gegen Reinhold Hanning, Wachmann im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, half die 3D-Technik. Die LKA-Experten rekonstruierten mithilfe alter Fotos das Todeslager. Ralf Breker: "Das ist Realität, die wir in den Gerichtssaal holen konnten."

Die Computer im LKA-Labor rechnen die erfassten Daten in dreidimensionale Bilder um. Das kann Tage dauern, manchmal sogar Wochen, bis eine komplette Tatortrekonstruktion abgeschlossen ist. "Die Aufnahmen werden noch in 100 Jahren zur Verfügung stehen", prophezeit Ralf Breker.

Die Daten können auf einem normalen Laptop, einem Tablet oder einem Handy abgerufen werden. Der komplette Tatablauf lässt sich rekonstruieren. Die Angaben von Zeugen oder eines Angeklagten können bis ins letzte Detail überprüft werden. "Richter, Staatsanwalt, Verteidiger – sie alle können sich einen Eindruck verschaffen, so als stünden sie in diesem Moment selbst am Tatort", betont Ralf Breker.

Noch fehlen Geruch und Gerausch

Was die virtuelle Welt allerdings noch nicht vermitteln kann, sind Gerüche und Geräusche. Doch auch das wird künftig möglich sein. Die Technik macht enorme Fortschritte.

Die Geräte werden immer besser, gleichzeitig aber auch preiswerter. 2009 kostete ein 3D-Scanner noch rund 120 000 Euro, 2012 war es nur mehr die Hälfte.

Die Scanner können nicht nur die Kulisse eines Verbrechens rekonstruieren. Sie können auch die Opfer für immer konservieren – deren Körper, deren Verletzungen, einfach alles.

Selbst virtuelle Obduktionen sind inzwischen möglich. Dabei bewegt man sich durch den Körper des Toten. Beispielsweise ist es möglich, Muskelgewebe und Organe beiseitezuschieben, den Stichkanal zu verfolgen bis exakt zu der Stelle, an der die Klinge das Herz traf. Alles lässt sich im 3D-Drucker erstellen. Gesichter, Verletzungen, Körperteile, sogar eine komplette Leiche könnte man im 3D-Drucker entstehen lassen und das, lange nachdem der Tote beerdigt wurde.

