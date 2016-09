Auf die Reaktionen sei man gespannt, sagt Edona James, die selber sechs Jahre lang in München gewohnt hat. „Hier sind die Leute ja doch etwas konservativer.“ Zur Animation hat die Porno-Website auch noch vier sexy Hostessen dabei. Die haben natürlich vor allem bei den Herren keine Berührungsängste und stecken den Vorbeilaufenden ihre Werbeflyer auch mal ganz selbstverständlich vorne in den Ausschnitt.

Die Reaktionen: verhalten bis interessiert. Als Erstes traut sich ein Pärchen aus Südafrika, die Brillen aufzusetzen. Ohne Vorwarnung. Das „Oh My God“ der 23-jährigen Kristin ist deshalb durchaus verständlich. Eine Virtual-Reality-Brille hätte sie zwar schon mal gesehen, allerdings nicht mit diesen Inhalten: „Es war schon ein kleiner Schock. Ich schaue mir sowas nicht an, aber es ist interessant zu sehen, was technisch alles möglich ist.“ Ihr Freund Make schweigt lieber.

"Qualität ist nicht so gut"

Dagegen ist der 22-jährige Daniel schon gesprächiger, nachdem er das Liebesspiel zweier Damen virtuell verfolgt hat. „Die Qualität ist nicht so gut“, sagt er nüchtern über das Samsung-Gear-VR-Modell. Auf einer anderen Virtual-Reality-Brille hätte er schon mal einen hochauflösenderen Porno gesehen.

Aber „besser als normal“ sei es auf jeden Fall. So prüde sind sie also nicht, die Münchner – aber am Ende sind die ganz realen Damen doch interessanter, wie die vielen gezückten Smartphones beweisen. Den einen oder anderen können sie bestimmt zu einem Abo für die Virtual-Reality-Webseite überreden – ob’s das braucht, ist eine andere Frage.