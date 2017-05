VIP-Auflauf bei den "Schönmachern" Promi-Ladies feiern Re-Opening von Schönheitspraxis in München

Was führte Kim Hnidzo zu diesem Event?

Was führte Kim Hnidzo zu diesem Event? "Ich bin beim Re-Opening zu Gast. Ich bin derzeit beruflich in München, insofern passte es zeitlich gut. Ich selbst habe noch nie in meinem Leben irgendetwas an mir machen lassen. Ich habe aber in meinen Beruf ständig mit dem Thema Schönheit zu tun. Auch wenn man selbst noch nichts an sich hat machen lassen, dann bedeutet dies nicht, dass man sich die Arbeit derer, die professionell damit zu tun haben, nicht einmal anschauen kann. Als Model muss man sich um seine Haut kümmern. Das bedeutet nicht, dass man sich einfach einmal Botox "hineinpfeffert". Ich würde gerne einmal eine Hautanaylse machen lassen. Ich neige zu Sommersprossen und war gestern am Starnberger See – zum ersten Mal übrigens – und habe mir einen Sonnenbrand geholt." Viele Zeit interessiert sie in die Schönheit? "Das ist unterschiedlich. Generell gilt für mich aber "weniger ist mehr". Ich muss im Job immer perfekt aussehen und werde viel geschminkt. Insofern verwende ich in meiner Freizeit kein Make-up. Ich lege allerdings großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Ich gehe auch nie unabgeschminkt zu Bett. Und ich creme mich auch immer nach dem Duschen ein. Ich liebe auch meine Gel-Nägel.Ich habe ein Pferd und damit automatisch kaputte und abgesplitterte Fingernägel - ein No Go in meinem Job. Sie ist für viele die perfekte Beauty – gibt es etwas, was sie persönlich an sich stört? "Als Kind hatte ich immer ein Problem mit meinem Bauchnabel, denn er hatte die Form eines Peace-Zeichens. Seit ich 13 Jahre alt bin habe ich mir ein Bauchnabel-Piercing gewünscht. Mit 15 Jahren haben es meine Eltern endlich erlaubt - seither bin ich glücklich mit meinen Bauchnabel." Verfolgt sie die aktuelle Staffel von GNTM? "Ich habe gestern zufällig eine der Kandidatinnen getroffen, Sabine. Nächste Woche werde ich beim Finale in Oberhausen mit dabei sein, darauf freue ich mich sehr. Auf das Wiedersehen mit Heidi Klum und den Juroren, aber auch darauf, die neuen Kandidatinnen kennen zu lernen."