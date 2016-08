20:15 Uhr, 3Sat: Auf kurze Distanz, Thriller

Klaus Roth (Tom Schilling) wird als verdeckter Ermittler in den Kreis der serbischen Wettmafia eingeschleust. Sein Vorgesetzter Frank Dudek (Jens Albinus) will endlich an den Drahtzieher, Aco Goric (Lazar Ristovski), herankommen. Es geht nicht nur um Wetten im großen Stil, Betrug und Kapitalverbrechen, sondern auch um Erpressung, Nötigung, schwere Körperverletzung und Auftragsmorde. Alles scheint zunächst gut zu laufen - Klaus gewinnt schnell das Vertrauen und die Freundschaft von Luka Moravac (Edin Hasanovic), dem jüngsten Neffen von Aco Goric. Als es unerwartet Ärger mit einem türkischen Clan gibt, eskaliert die Situation.

20:15 Uhr, kabel eins: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour, Reportage

Tamme Hanken ist mit seinem Lehrling Anton unterwegs in die Wundertüte Südamerikas: nach Ecuador! Nach einer Stunde Wanderung durch den Dschungel trifft Tamme Indianer, die zwar schon westliche Menschen, jedoch noch nie einen Mann in seiner Größe gesehen haben. Trotzdem laden die Tsáchilas ihn zu einer traditionellen Zeremonie ein. Außerdem besucht der Knochenbrecher die italienische Botschaft in Quito. Eine grüne Oase mitten in der hektischen Großstadt, in der die Frau des Botschafters ältere Pferde aufnimmt und Kinder mit Behinderungen auf ihnen reiten lässt. Doch auch in diesem Pferde-Paradies haben die Tiere Probleme, bei denen Tammes Expertise verlangt wird.

22:45 Uhr, Das Erste: Der verlorene Sohn, Drama

Nach zwei Jahren Haft in Israel wird der Terrorismusverdächtige Islamkonvertit Rainer Schröder (Kostja Ullmann) nach Deutschland abgeschoben. Rainer sucht Unterschlupf bei seiner Mutter Stefanie (Katja Flint), die nach dem Tod des Vaters Rainers jüngeren Bruder Markus (Ben Unterkofler) alleine großzieht. Stefanie glaubt Rainers Darstellung, dass er zwar immer noch bekennender Moslem ist, aber dem heiligen Krieg, dem Dschihad, abgeschworen hat. Trotzdem wird Rainer vom Verfassungsschutz offen überwacht. Seine Arbeitssuche und eine Reintegration in die Gesellschaft werden dadurch erheblich erschwert.