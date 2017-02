"Villa Wunderkind" verkauft Kann das gut gehen? Wolfgang Joop zieht zu seiner Ex-Frau

Eine "zeitgemäße" Herausforderung

Der großen Umstellung sei er sich natürlich bewusst. "Wir haben alle starke Charaktere, und durch die Kinder wird es nicht mehr so still sein wie in der Villa Wunderkind", gibt Joop zu bedenken. Doch er ist sich sicher: "Wir werden lernen, miteinander umzugehen." Das Zusammenziehen in diesem Rahmen sei seiner Meinung nach "zeitgemäß". Außerdem sei die Villa in der sogenannten Berliner Vorstadt ihm und seinem Partner ohnehin schon länger zu groß gewesen.