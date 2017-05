Über 5800 Männer gaben eine Speichelprobe ab

Gerade mal zwei Beamte befassen sich derzeit bei der Mordkommission in der Hansastraße noch mit dem Fall. In ihren Hochzeiten hatte die Sonderkommission Cornelius rund 30 Mitarbeiter. Es ist frustrierend für die Ermittler, der Fall gilt als so gut wie ausermittelt. 686 Emittlungsspuren wurden angelegt und größtenteils abgearbeitet. Fast 16.000 Menschen wurden überprüft, mehr als 5800 Männer gaben eine Speichelprobe ab.

Der "Isarmord" war mehrmals in der Sendung "Aktenzeichen XY..." sowie in italienische Formaten, er diente zudem in abgewandelter Form als Vorlage für TV-Krimis, was dazu führte, das die Medien immer wieder über den Fall berichteten. Doch zum Täter führte all das bis heute nicht. Auch die Auslobung von 10.000 Euro Belohnung brachte nichts.

Es gibt nicht all zu viele Erklärungen, warum der Täter nicht zu fassen ist. Als sicher gilt, dass es zwischen Mörder und Opfer keine Verbindung bzw. Beziehung gab. "Ich kann es mir nur so erklären, dass er nicht von hier war und dass er sofort nach der Tat wieder abgereist ist", sagt ein Ermittler. Aufgeben wird die Mordkommission nie. Claudia Künzel: "Sobald es neue Ansätze gibt, wird die Ermittlungsgruppe sofort wieder aufgestockt."

