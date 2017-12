Biegler "einer der besten Trainer der Welt"

Auch DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld, der Biegler Anfang 2016 für den Job begeistert hatte, schwärmte in höchsten Tönen von seinem Wegbegleiter. "Mir war klar, dass wir jemanden brauchen, der fachlich wie auch menschlich auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Er ist einer der besten Trainer der Welt. Wie er mit der Mannschaft umgegangen ist, diese Wertschätzung, die er ihr gezeigt hat, ist genial. Das habe ich in dieser Qualität noch nie erlebt", sagte Sommerfeld. "Die Erwartungen und Hoffnungen, die ich hatte, sind übererfüllt worden."

Nur der Ertrag stimmte am Ende nicht, was Biegler selbst wohl am meisten ärgerte. 20 Monate lang hatte er alle Energie in das WM-Projekt gelenkt - am Ende stand er mit der Mannschaft trotzdem mit leeren Händen da. "Wir waren uns im Vorfeld eigentlich sicher, dass wir ein besseres Ergebnis erreichen, als wir jetzt produziert haben", stellte er ernüchtert fest.

Dennoch war die Anstrengung seiner Ansicht nach nicht umsonst. "Ich lasse nichts auf die Arbeit kommen, auch wenn sie sich nicht im Resultat niedergeschlagen hat. Wir haben auf anderen Feldern mehr bewegt." Nun werden sich die Wege trennen.

DHB-Auswahl steht vor einem Umbruch

Vergessen wird Biegler seine Ladies aber nicht. "Ich möchte diese tolle Erfahrung überhaupt nicht missen und bin froh, dass ich sie machen durfte. Diese Zeit wird immer ein fester Bestandteil in meinem Handball-Leben bleiben", hatte er schon vor der WM gesagt und äußerte zum Abschied den Wunsch: "Ich hoffe, dass nach der Traurigkeit und ein paar Tagen, an denen alle ein bisschen down sind, alle wieder aus dem Keller gekrabbelt kommen und sich neu formieren."

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen steht nun vor einem Umbruch. Neben Biegler werden einige Nationalspielerinnen ihre internationale Karrieren beenden. Torfrau Clara Woltering und Rückraumspielerin Nadja Mansson kündigten ihren Rückzug aus der DHB-Auswahl an. Kapitänin Anna Loerper ließ ihre Zukunft bewusst offen.

WM-Viertelfinale ist komplett

Titelverteidiger Norwegen, Vize-Weltmeister Niederlande, Olympiasieger Russland und Außenseiter Tschechien komplettieren das Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die Norwegerinnen setzten sich am Montagabend in Leipzig gegen Spanien mit 31:23 durch und treffen in der Runde der besten Acht auf die Niederlande.

Der WM- und EM-Zweite zitterte sich in Magdeburg gegen Japan mit einem 26:24 nach Verlängerung in die nächste Runde. Auch Mitfavorit Russland musste beim 36:35 gegen Asienmeister Südkorea in die Overtime. Nach 60 Minuten hatte es 30:30 gestanden. Gegner im Viertelfinale ist Tschechien, das sich gegen den EM-Fünften Rumänien in letzter Sekunde überraschend mit 28:27 durchsetzte.

Um den Halbfinaleinzug kämpfen am Dienstag ferner Schweden gegen Dänemark und der Olympia-Zweite Frankreich gegen Montenegro.

Die deutsche Auswahl beendete das Heim-Turnier auf Rang zwölf. Ausschlaggebend für die Platzierung, die nicht ausgespielt wurde, ist die Anzahl der in den Gruppenspielen gegen die ebenfalls weitergekommenen Teams erzielten Punkte. In dieser Wertung waren Serbien (9.), Rumänien (10.) und Spanien (11.) besser als Deutschland.

Lesen Sie hier: Bambergs Basketballer lösen Vertrag mit Müller auf