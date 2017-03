Viertelfinale im DFB-Pokal Lotte, zum Zweiten für den BVB

Lesen Sie hier: Der BVB-Plan: Über Osnabrück nach München

Lottes Trainer Ismail Atalan sieht das alles gelassen. Sein größtes Problem beim Drittliga-Aufsteiger, der sogar in die 2. Liga durchmarschieren könnte: "Ich muss mir eine neue Motivationsrede ausdenken", sagte er lachend. Seine Überzeugung: "Auch gegen Borussia Dortmund sind wir nicht chancenlos."

Bereits zwei Bundesligisten ausgeschaltet

Schließlich haben die Sportfreunde bereits den TSV 1860, Bayer Leverkusen und Werder Bremen ausgeschaltet. Der BVB ist allerdings noch einmal eine andere Kategorie – trotz des vermasselten Ligaspiels bei Hertha BSC (1:2) am Samstag. Tuchels Rotation war in diesem Spiel zu kräftig. Dennoch ist es beim BVB, der Tabellendritter ist und zudem das Viertelfinale der Champions League erreicht hat, derzeit so ruhig wie seit Monaten nicht mehr. Ein Sensations-Aus in Lotte könnte das blitzartig ändern.

Die Sportfreunde, so vermutet Atalan, machen sich darüber gar keine Gedanken. Dafür seien sie "wahrscheinlich zu müde". Das Pokalspiel wird die vierte Partie in zehn Tagen. Doch Vereinschef Hans-Ulrich Saatkamp hat keine Zweifel, dass auch in fremder Umgebung heimische Stimmung aufkommt: "Wir werden in Osnabrück ein blau-weißes Stadion erleben."

Gelingt eine weitere Sensation, steht ein neuerliches Spektakel bevor. Denn als Drittligist würden die Sportfreunde gegen Bayern Heimrecht genießen. Saatkamp: "Die Gegner würden nicht leichter werden."