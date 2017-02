München/Gelsenkirchen - Auf das schwerste aller Viertelfinal-Lose reagierten die Königsblauen mit trotzigem Optimismus. Auf seiner Homepage erinnert der FC Schalke 04 an das bisher letzte Duell mit Rekordsieger FC Bayern im DFB-Pokal: Vor sechs Jahren gewannen Raul und Co. dank eines Treffers des spanischen Stars 1:0 in München und feierten ein paar Wochen später den fünften Pokalsieg von Königsblau.