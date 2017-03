Viertelfinale am Mittwoch Bayern-Frauen im Pokalhit gegen Wolfsburg

Angesichts der anstehenden Aufgaben blickt der FCB-Coach wenig erfreut auf die aktuelle Personalsituation seines Teams: Simone Laudehr, Nora Holstad, Melanie Leupolz, Stefanie van der Gragt, Mana Iwabuchi, Anna Gerhardt, Viktoria Schnaderbeck und Sarah Romert stehen am Mittwoch verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Der VfL Wolfsburg kommt mit viel Schwung nach München, hat alle drei Spiele 2017 in der Liga gewonnen und die letzten beiden Partien gegen Sand (4:1) sowie Leverkusen (8:1) sogar deutlich. Wörle voller Respekt: "Der VfL Wolfsburg verfügt über den erfahrensten Kader und gleichzeitig auch über die stärksten Einzelspielerinnen."

Wolfsburg ohne Bussaglia

Eine dieser stakren Einzelspielerin fäkkt allerdings aus: Der Titelverteidiger muss nämlich auf Mittelfeldspielerin Elise Bussaglia verzichten. Die französische Nationalspielerin leidet an einer Sehnenentzündung am Fuß. "Das wird keine langwierige Geschichte, aber für morgen wird es nicht reichen", sagte Trainer Ralf Kellermann am Dienstag.

Die Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde bezifferte Kellermann mit "50:50, beide Mannschaften sind topbesetzt, es ist völlig offen". Der Bundesliga-Tabellenzweite geht selbstbewusst in das Duell: "Das ist der kürzeste Weg zu einem Titel. Und wir haben in diesem Wettbewerb viele positive Erfahrungen gesammelt." Der VfL trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Titelverteidiger und Top-Favorit Olympique Lyon.

In den weiteren Pokal-Viertelfinals tritt Rekordsieger 1. FFC Frankfurt beim SC Freiburg (15 Uhr) an, Werder Bremen empfängt Vorjahresfinalist SC Sand (18 Uhr) und Bayer Leverkusen gastiert beim BV Cloppenburg (19 Uhr).