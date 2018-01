Der Weltcup-Spitzenreiter, bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen jeweils Zweiter hinter Stoch, liegt in der Gesamtwertung 11,8 Punkte und damit umgerechnet sechseinhalb Meter hinter seinem polnischen Kontrahenten zurück. Im Wettkampf am Donnerstag (14 Uhr/ZDF und Eurosport) darf der Innsbruck-Sieger von 2015 damit keinen weiteren Boden auf Stoch verlieren, um beim Tournee-Finale am Samstag noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben. (Lesen Sie hier: Freitag vs. Stoch - Das Duell der Überflieger)