Vierschanzentournee Bischofshofen: Kubacki gewinnt Quali - DSV-Adler souverän

Freitag war am Donnerstag in Innsbruck gestürzt und konnte die Tournee wegen starker Schmerzen im Hüftbereich nicht fortsetzen. Nach zwei zweiten Plätzen zum Start lag der 26-Jährige aussichtsreich im Rennen um den Gesamtsieg. Er hofft, beim Skifliegen in Bad Mitterndorf in der kommenden Woche wieder in den Wettbewerb zurückzukehren.