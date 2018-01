Vier Tore in 200 Sekunden EHC-Niederlage gegen Augsburg: Rätsel nach dem "Kollaps"

Was allerdings Rätsel aufgab bei dieser 1:4-Klatsche im Derby gegen die Augsburger Panther am Dienstagabend, war der Zusammenbruch des Meisters in der Schlussphase. "Die letzten Minuten waren einfach nicht gut, das war wie ein Kollaps", analysierte Mads Christensen so schonungslos wie treffend. Die Erklärung des EHC-Spielers: "Wir haben insgesamt viel zu viele unnötige Strafen genommen, Augsburg konnte das am Ende nutzen."