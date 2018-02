Slapstick-Einlagen helfen Frankfurt

Der dritte feststehende Halbfinalist war Frankfurt – die Eintracht gewann am Mittwoch mit 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05. Dabei bekam das Team von Trainer Niko Kovac allerdings reichlich Hilfe – zwei kapitale Fehler und ein Eigentor machten den Einzug unter die letzten Vier klar. In der Liga stehen die Frankfurter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz – nach 21 Spieltagen hat die Mannschaft 33 Punkte auf dem Konto, im Kampf um die internationalen Plätze ist also noch alles möglich – sogar die Qualifikation für die Champions League.

Schalke müht sich ins Halbfinale

Das letzte Halbfinal-Ticket löste dann der FC Schalke 04: Die "Königsblauen" setzten sich im Viertelfinale in einer wenig ansehnlichen Partie mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg durch. Sämtliche Halbfinalisten stehen in der Bundesliga äußerst gut da, so auch die Gelsenkirchener. Mit 34 Punkten befindet sich der FC Schalke auf dem fünften Platz. Am kommenden Samstag trifft die Mannschaft auf den FC Bayern – möglicherweise ein vorgezogenes Pokal-Halbfinale?

Die Auslosung der Halbfinals ist am Sonntagabend um 18 Uhr. Eins ist jetzt schon klar: Auf die Bayern wartet im Halbfinale eine weitaus schwerere Aufgabe als noch in der Runde davor.

