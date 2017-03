Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) bestätigte inzwischen, dass bei der jüngsten Eruption vier Menschen leicht verletzt wurden. Sie seien aus Arbeitsgründen am Vulkan unterwegs gewesen. Auch ein Team der britischen BBC war zufällig auf dem Vulkan - just in dem Moment, in dem der Vulkan die heiße Aschewolke ausspuckte.