Vier Lehren zum Spiel Letzter 1860-Heimsieg des Jahres: Festung Sechzgerstadion

"Richtig zerschmettert" Quiddezentrum: Unbekannte wüten im Skulpturengarten

Der Skulpturengarten am Kunsttreff Quiddezentrum war erst am 11. November eröffnet worden, jetzt zieht sich eine Schneise der Verwüstung durch das Kunstwerk im Zwischennutzungsprojekt in Neuperlach.