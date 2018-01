Vier Auszeichnungen abgeräumt Helene Fischer ist der unangefochtene "Schlagerchampion"

Den Award "Die Eins der Besten" gab es in der im Ersten und im ORF übertragenen Schlagershow außerdem für diese Stars der Szene: Semino Rossi (55) siegte in den Kategorien "Sänger des Jahres" und "Radio-Hit des Jahres". Die Kelly Family gewann in den Kategorien "Band des Jahres" und "Comeback des Jahres". Fantasy wurde zum zweiten Mal in Folge als "Duo des Jahres" ausgezeichnet. In der Kategorie "Newcomer des Jahres" hatte Ben Zucker (34) die Nase vorn.