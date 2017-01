Viele Unfälle in Unterfranken Blitzeis sorgt für glatte Straßen in Bayern

Polizisten retten Frau (43) aus Garchinger See

Selbst Räumfahrzeuge und Polizeiautos kamen ins Rutschen. In Würzburg gab es zwei Unfälle mit Räumfahrzeugen. Ein Streifenwagen rutschte in eine Unfallstelle, zu der er gerufen worden war. Abschleppunternehmen stießen den Angaben zufolge an ihre Kapazitätsgrenzen.

In den nördlichen Mittelgebirgen sowie im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald schneite es am Montag. Der Dauerfrost hielt sich nur noch an der unteren Donau und gebietsweise in den östlichen Mittelgebirgen. Auf höheren Alpengipfeln waren Sturmböen möglich. Allmählich lässt nun der Schneefall nach, an den Alpen und im Land davor stellt sich Tauwetter ein. Bis Mittwochmittag sagt der Deutsche Wetterdienst dort Regen vorher. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter.