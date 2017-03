Lesen Sie hier: Kraft mit neuem Skiflug Weltrekord

Selbst die oft kritisierten Slalom-Damen mausern sich. Marina Wallner wurde am Samstag beim überraschenden Erfolg der Slowakin Petra Vlhova Zehnte und bestätigte ihre Klasse nach dem siebten Platz eine Woche zuvor in Squaw Valley. Beide Male war sie im Finale schneller als Weltcup-Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. "Sie hat sehr viel Perspektive und Potenzial", sagte Maier, der die 22 Jahre alte und zuletzt lange verletzte Oberbayern nicht unter Druck setzen will. Wallner war neben Christina Geiger (11.) und Lena Dürr (15.) die dritte DSV-Fahrerin im Slalom-Finale - 2016 hatte es keine unter die Top 25 der Disziplinwertung geschafft.

Neues Material im kommenden Winter

Die guten Auftritte in Aspen helfen dem deutschen Team bei der Vergabe der vorderen Startplätze für den Saisonauftakt 2017/18. Auch psychologisch motiviert ein vielversprechender Abschluss mit vorderen Rängen für die anstrengende Vorbereitung im Sommer. Weil aber etwa im Riesenslalom neue Ski eingeführt werden, haben die Plätze zwei von Neureuther und vier von Stefan Luitz womöglich kaum Aussagekraft für die nächsten Saison. "Wir sind alle gespannt, wie das sein wird", sagte Neureuther, der nach dem abschließenden Slalom am Sonntag sofort mit Materialtests für den nächsten Winter anfangen will. Also beginnt die Saison doch irgendwie schon jetzt.