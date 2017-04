Viele Regionen unterversorgt Bayern will Landarztquote einführen

Der Hausärzteverband, der vor allem in ländlichen Regionen einen immer stärkeren Mangel an Allgemeinmedizinern sieht, begrüßte die Pläne. Es gebe einen "Lichtstreif am Horizont", sagte der Verbandsvorsitzende Dieter Geis beim Bayerischen Hausärztetag am Samstag in Unterschleißheim bei München. Die Einkommenssituation der meisten Hausärzte habe sich in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Bei den Facharztprüfungen sei der Anteil der Allgemeinmediziner von vorher zehn Prozent auf 12,5 Prozent gestiegen. Eigentlich notwendig sei aber eine Quote von 20 Prozent.