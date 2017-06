Viele Polizeieinsätze Die Hitze macht die Münchner narrisch

Hitze geht vielen auf die Nerven

Am Mittleren Ring in Sendling löste ein Sattelzug am Dienstagmittag ein gewaltiges Verkehrschaos aus. Der Fahrer hatte auf der Brudermühlstraße das Ende eines Staus übersehen und schob zwei Autos und zwei Lastwagen ineinander. Zwei Menschen wurden verletzt. Der nachfolgende Verkehr staute sich quer durch die Stadt zum Trappentreutunnel.

Zwischen Dienstag 0 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr sind Polizisten zu rund 1350 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gerufen worden. Die Hitze geht vielen zunehmend auf die Nerven und das bekommt auch die Polizei zu spüren. Die Leute sind gereizt. Jede Kleinigkeit eskaliert, mancher Streit wird mit Fäusten statt mit Argumenten ausgetragen.

Zahl der Körperverletzungen steigt

Die Zahl der einfachen Körperverletzungen steigt laut Polizei mit jedem Hitzetag an. Auch in Familien kracht es. Was sich in vermehrten Anzeigen wegen häuslicher Gewalt niederschlägt. Abends stehen die Telefone der Einsatzzentrale im Präsidium nicht mehr still. Anwohner von Kneipen beschweren sich, weil Gäste bis tief in die Nacht draußen sitzen, Lärm machen und rauchen. Der Qualm zieht durch Fenster bis in die Zimmer, Streit ist programmiert.

An der Isar reiht sich ein Holzkohlegrill an den nächsten. Abend für Abend werden Partys gefeiert, wird getrunken und gelacht. München scheint dieser Tage in zwei Lager gespalten. Diejenigen, die die milden Sommernächte in vollen Zügen genießen, und die anderen, die bei tropischen Temperaturen verzweifelt Schlaf suchen.

Bis Samstag bleibt es heiß. 30 Grad und mehr erwarten Meteorologen für München. Lokal drohen Gewitter mit Sturm und Starkregen. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen etwas sinken. Nicht zu tief, mag mancher hoffen. Siebenschläfer steht an. Die Regel besagt, so wie das Wetter Ende Juni, Anfang Juli ist, so soll es sechs Wochen lang bleiben.

Lesen Sie hier: München und Umgebung - Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern und Starkregen