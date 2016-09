Berlin - Die Hauptstadt erstrahlte am Mittwochabend in Rosa: Die Deutschlandpremiere von "Bridget Jones' Baby" zog nicht nur die Hauptdarsteller Renée Zellweger, Colin Firth und Patrick Dempsey auf den rosa Teppich am Zoopalast. Auch etliche deutsche Promis wollten den dritten Teil der Reihe nicht verpassen. Zellweger schwebte in einem raffinierten schwarzen One-Shoulder-Kleid über den rosa Premieren-Teppich. Der lange Puff-Ärmel links und der mit einer Schleife zusammengeraffte hohe Beinschlitz rechts waren ein extra Blickfang.