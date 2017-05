Schlimme Sprüche, viele Dislikes Youtube-Star "Bibi": Warum mag niemand ihren Song?

"Klingt (leider) wie ein Kindergartenlied", "Ich mag dich zwar ziemlich gerne aber der Song gefällt mir einfach nicht": Die Fans von Youtube-Star Bianca "Bibi" Heinicke (24, "BibisBeautyPalace") sind offenbar von den Gesangskünsten der 24-Jährigen nicht besonders überzeugt. Wobei man ihr eines lassen muss: Fast 8,4 Millionen Aufrufe hat ihr Song "How it is ( wap bap ... )" auf Youtube schon. Allerdings ging über 930.000 Mal der Daumen auch schon nach unten, Likes sammelte das Lied bisher etwa 190.000. "How It Is (Wap Bap...)" gibt es auch hier