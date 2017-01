München - Am späten Samstagabend waren vier Männer im Alter von 18, 21, 23 und 24 Jahren in der S-Bahn vom Hauptbahnhof in Richtung Ostbahnhof unterwegs. Dabei gerieten die Männer in einen Streit mit einer unbekannten Frau. Als die S-Bahn an der Haltestelle Marienplatz weiterfahren wollte, blockierte einer der Männer die schließende Tür.