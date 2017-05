Viel zu besprechen Von Staatsmännern und Prinzlingen: Horst Seehofer in China

Der CDU-Sieg bei der Schleswig-Holstein-Wahl am vergangenen Sonntag gibt auch Seehofer Auftrieb. Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel wieder auf der Siegesstraße, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf dem absteigenden Ast? Klar, jetzt steht noch die NRW-Wahl an. Doch Seehofer wirkt im fernen Peking ob all der Ereignisse der vergangenen Wochen so locker, aufgeräumt und zufrieden wie lange nicht.

Das war schon zum Auftakt seines China-Aufenthalts spürbar. Da stehen erst einmal keine "harten" Termine an. Seehofer besucht mit seiner Delegation die Residenz des Prinzen Gong aus der Qing-Dynastie. Er lässt sich geduldig das Anwesen erklären, nimmt an einer Tee-Zeremonie teil, bestaunt Artisten, die zu Ehren der bayerischen Gäste ihr Können präsentieren. Seehofer, ohne Krawatte unterwegs, scheint diese Art Auszeit richtig zu genießen. Bereitwillig berührt er einen Stein mit dem chinesischen Zeichen für Glück als Inschrift.

"Sehr wichtige Persönlichkeiten"

Nur auf einer Art Thron, den ihm die Gastgeber präsentieren, will er partout nicht Platz nehmen. "Sehr wichtige Persönlichkeiten" seien dort schon gesessen, werben sie. Nein, Seehofer weigert sich. Weil es "nur" der Stuhl eines Prinzen ist? Oder weil es doch arg nach Thron und Herrschaft aussieht? Seehofer schmunzelt. "Ich wüsste schon ein paar, die hätten schon längst Platz genommen", sagt er im Gehen und freut sich selbst über diese kleine Spitze gegen seinen "Prinzen" Markus Söder – auch wenn er dessen Namen nicht in den Mund nimmt.

Ob er sich angesichts der chinesischen "Prinzlinge" an zu Hause erinnert fühle, wird Seehofer nachher gefragt. "Wir sind jetzt froh, dass wir keinen Anlass zu solchen Scherzen haben", sagt er schmunzelnd und betont: "Es ist alles, soweit ich vorausschauen kann, geregelt. Deshalb müssen wir jetzt nicht spekulieren."

Die Debatten um die Zukunft von Söder, Karl-Theodor zu Guttenberg und Seehofer (wie lange macht er jetzt noch?), der Bundestagswahlkampf, das Ringen mit der Kanzlerin um ein gemeinsames Unions-Wahlprogramm – all diese Fragen lassen Seehofer auch in China nicht los, jedenfalls nicht hinter den Kulissen. Tatsächlich ist die Bundestagswahl im Herbst die wichtigste Wegmarke in diesem Jahr, auch für ihn selbst.