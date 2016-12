Schule in Bayereuth fällt aus Glatteis: Unfälle in Franken und der Oberpfalz

München - Rutschpartie auf dem Weg zur Arbeit für viele Pendler: In der Oberpfalz und in weiten Teilen Frankens ist es in der Nacht zum Freitag und in den frühen Morgenstunden auf glatten Straßen zu Verkehrsunfällen gekommen. Vor allem im mittleren und nördlichen Teil der Oberpfalz sowie in der Stadt Regensburg ereigneten sich kleinere Unfälle, wie die die Polizei mitteilte.