Videokünstler Felix Hörhager Filmen, schweben, senden: Ein "Gedankenprojekt"

"Gedankenprojekt": Kostenloser Download im App-Store

Ich denke, am besten ist es, Sie schauen sich das einfach alles einmal an. Das "Gedankenprojekt" lässt sich übrigens kostenlos im App-Store downloaden.

Seit 1997 arbeitet Felix Hörhager bei der dpa (Deutsche Presse-Agentur) als Fotograf, seit 1999 beim Bayerischen Rundfunk als Designer. Er lernte ursprünglich mal Schreiner, studierte Kommunikationsdesign, lehrte an der Kunstakademie in München, auch an der Hochschule für angewandte Wissenschaft - und ist Videokünstler. Sein Vorbild ist der zeitgenössische, amerikanische Medienkünstler Matthew Barney.



Wer Hörhager trifft, denkt bei dem Hünen zunächst nicht an feinfühlige, kreative Arbeit. Und wer einmal als Fotograf mit ihm im Fotograben eines Konzerts gestanden ist, wünscht sich, beim nächsten mal vor ihm, nicht hinter ihm zu stehen. An ihm vorbei zu fotografieren ist schwierig.

Felix Hörhager sprüht vor Ideen. Sein nächstes Projekt wird es sein, seine App ins All zu senden.

Viel Spaß beim Anschauen, Major Tom!