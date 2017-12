In einer Videobotschaft an ihre Fans sagt sie mit verspiegelter Sonnenbrille auf der Nase: "Hallo ihr Lieben, ich wollte mich mal bedanken für eure lieben Nachrichten. Es geht mir einigermaßen gut, ich bin mit Cheyenne [ihre Tochter, Anm. d. Red.] noch in London. Heute ist letzter Tag. Und manchmal ist es so im Leben, wenn man immer an die große Liebe glaubt, dann ist vielleicht manchmal der Frosch der Prinz und manchmal ist der Prinz der Frosch. Also ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss", so Natascha Ochsenknecht.