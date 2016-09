München – Dritter Akt in der Posse um einen Kung-Fu-Tritt vor einem Münchner Lokal. In dem Restaurant hatte sich der AfD-Kreisverband München-Ost am vergangenen Sonntag getroffen, um das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern zu feiern. Als Antifa-Aktivisten gegen die Rechtspopulisten demonstrierten, eskalierte die Situation.