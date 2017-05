Video kursiert im Netz Wilder Tanz im Stripclub: Die kesse Reaktion von Jennifer Lawrence

Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence (26, "Silver Linings" ) hat Ende April in Wien eine wilde Partynacht verbracht - und wurde dabei heimlich gefilmt. Das Video geistert seit Kurzem im Netz herum und zeigt Lawrence, wie sie sichtlich angetrunken in einem Stripclub unter anderem versucht, eine sexy Tanzeinlage an einer Poledance-Stange darzubieten. Ein Skandal für den sie sich entschuldigen sollte? Jennifer Lawrence wäre nicht Jennifer Lawrence wenn sie die Aufregung darum nicht in gewohnt selbstbewusster Manier im Keim erstickt. (Jennifer Lawrence war zuletzt an der Seite von Chris Pratt im Sci-Fi-Film "Passengers" zu sehen: Holen Sie sich den Streifen gleich nach Hause)