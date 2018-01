Machen die Bayern noch mal Kasse mit ihrem Mittelfeld-Fighter – und verkaufen ihn an den FC Chelsea? Oder gibt es doch eine Zukunft in München?

"Ich bleibe bis zum Sommer. Dann werden wir sehen, was passiert", sagte der 30-Jährige zuletzt. Vidals Leistungen in den vergangenen Wochen zeigen, dass er seinen Platz bei Bayern mit aller Kraft verteidigen will. Gegen Hoffenheim war er laufstärkster Bayern-Spieler, der aggressivste sowieso. Und er köpfte mit dem 4:2 schon sein sechstes Saisontor in der Liga. Nur Robert Lewandowski (18 Tore) ist teamintern besser.

"Es war ein fast perfekter Tag, ich bin glücklich über mein Tor und den Sieg gegen einen schwierigen Gegner", sagte Vidal, der im Ranking der defensiven Mittelfeldspieler aktuell klar vor den Neuzugängen Sebastian Rudy und Corentin Tolisso liegt. Vidal und Javi Martínez – das dürfte Bayerns Bollwerk beim Kampf ums Triple sein.

"Er ist ein überragender Spieler, der eine riesige Erfahrung im internationalen Fußball hat und immer auf den Punkt da ist", sagt Jupp Heynckes über Vidal. Der Bayern-Coach trainierte den Chilenen bereits zu Leverkusener Zeiten – und er ist nun wohl der Schlüssel, dass Vidal wieder auf Topniveau spielt. Anders als unter Vorgänger Carlo Ancelotti. Er habe seinem Star "klipp und klar gesagt: Wenn er sich nicht wieder in Form bringt, gibt es andere Spieler, die den Vortritt haben", verriet Heynckes.



Neues Tattoo: Bayerns Arturo Vidal, "The King". Foto: dpa

Seitdem wirkt Vidal von Woche zu Woche fitter und motivierter. "Er hat große Klasse und ist ein fundamentaler Bestandteil der Mannschaft", schwärmt Heynckes.

Was Vidal vor allem antreibt, ist der Titel in der Champions League, der ihm noch fehlt. "Das ist mein Traum", sagt er.

In der vergangenen Saison avancierte Vidal zur tragischen Figur, als er im Viertelfinale gegen Real Madrid einen Elfmeter verschoss (im Hinspiel) und vom Platz flog (im Rückspiel). "Das sind die Spiele, auf die man sich am meisten freut. In den letzten Jahren hat uns das Glück gefehlt", sagt Vidal.

Nun der neue Angriff, der wohl letzte Kampf des Kriegers um die Krone in der Königsklasse – und eine Zukunft bei Bayern. Stefan Effenberg, der bei Gladbach einst mit Tigerkopf-Frisur auffiel, holte den Titel mit Bayern 2001. Jetzt ist Vidal dran!

