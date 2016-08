Oh là là ganz schön sexy: Model Stella Maxwell wollte bei der Aftershowparty der VMAs wohl besonders auffallen und zeigte unter ihrem Netzkleid viel Haut. Wie wild Beyoncé und Co. feierten, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

New York - Was hat sich Stella Maxwell nur bei diesem Outfit gedacht? Nachdem das Victoria-Secret-Model schon auf dem roten Teppich bei den MTV Video Music Awards in New York mit ihrem knalligen Zweiteiler etwas übertrieben hat, leistete sie sich auf der Aftershowparty erneut einen Fashion-Fauxpas. Die 25-Jährige schlüpfte in ein schwarzes Netzkleid, das wohl etwas mehr zeigte als ihr lieb sein konnte...