Bis spät in den Abend wurde der Location-Wechsel gefeiert - mit allerlei brasilianischen Spezialitäten. Da griff selbst Fußball-Profi Rodnei gern zu und bediente sich an den gegrillten Rodizio-Fleischköstlichkeiten und am Salat-Buffet. Außerdem auf der rauschenden Party dabei: TV-Star Carin C. Tietze, Natascha Ochsenknecht, Marianne und Michael Hartl, Schauspieler Detlef Bothe, Schauspielerin Doreen Dietel und Uschi Dämmrich von Luttitz. Babybauch-Premiere feierte Ankie Beilke - die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind