Via Instagram Mario Götze bestätigt seine Verlobung mit Ann-Kathrin Brömmel

Es stimmt wirklich! Mario Götze (25) und seine langjährige Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) haben sich verlobt. Das bestätigte der Fußballer mit einem mehr als offensichtlichen Hinweis auf seiner Instagram-Seite. Götze postete am Freitagvormittag ein Bild, das ihn und Brömmel bei einem innigen Kuss zeigt. Die beiden befinden sich auf dem Foto offensichtlich auf einer romantisch dekorierten Dachterrasse mit Swimmingpool. Ob es an dem Abend entstand, an dem er seiner Ann-Kathrin den Antrag machte, ließ der BVB-Spieler offen. ("Mario Götze" - das Buch zum Kicker können Sie hier bestellen)