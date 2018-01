Außenbahnspieler Erik Thommy kommt vom Ligarivalen FC Augsburgn und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, wie der schwäbische Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Der 23-Jährige war schon in der Jugend für die Augsburger aktiv und kommt in dieser Saison bislang auf sechs Bundesliga-Einsätze. In der vergangenen Saison hatte ihn der FCA an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. "Erik Thommy bringt vieles mit, um ein guter Bundesligaspieler zu werden", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Thommy, der seinen auslaufenden Vertrag ohnehin nicht verlängert hätte, hatte seit der U17 für Augsburg gespielt, kam später aber meist für die Zweitvertretung zum Einsatz. Auch seine einjährige Leihe zu Zweitligist Kaiserslautern verlief erfolglos (acht Einsätze, ein Tor).

Reuter: "Thommy hat eine tolle Entwicklung genommen"

"Ich habe dem FCA mitgeteilt, dass ich meinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Nun hat sich die Möglichkeit eines sofortigen Wechsels ergeben, so dass ich mich zum frühzeitigen Abschied entschieden habe", begründet Thommy seinen Schritt.

"Erik Thommy hat eine tolle Entwicklung genommen und in der Hinrunde seine ersten Bundesligaspiele von Beginn an absolviert. Daher bedauern wir sehr, dass Erik unser Angebot nicht angenommen hat und seinen Vertrag über das Saisonende hinaus nicht verlängern wollte", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

Stafylidis wechselt zu Stoke City

Konstantinos Stafylidis läuft für den Rest der Saison in der Premier League für Stoke City auf. Das gab der englische Klub am Donnerstag bekannt. Der Abwehrspieler wird damit in der Mannschaft von Neu-Trainer Paul Lambert Teamkollege vom früheren Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri, des ehemaligen Schalkers Eric Maxim Choupo-Moting und von Ex-Kölner Kevin Wimmer.

Nach starken Spielzeiten beim FC Augsburg hatte Stafylidis seinen Stammplatz in dieser Saison an Philipp Max verloren. Der 24 Jahre alte Grieche kam in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen.

