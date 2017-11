Vettel lenkte seinen Ferrari dagegen ohne sichtbare Fehler über den 5,554 km langen Kurs. Hinter den beiden viermaligen Weltmeistern, deren lange Zeit offenes Titelduell die Saison geprägt hat, ging es eng zu: Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien/+0,303) kam auf den dritten Rang, dahinter folgten die Finnen Kimi Räikkönen (Ferrari/+0,475) und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes (+0,660).

Damit bahnt sich am Samstag ein umkämpftes Qualifying für das Rennen am Sonntag (jeweils 14 Uhr MEZ/RTL und Sky) an. Der Emmericher Nico Hülkenberg belegte im Renault den ordentlichen neunten Platz (+1,652). Pascal Wehrlein (Worndorf), der für 2018 noch kein Cockpit hat, kam im unterlegenen Sauber nicht über Rang 18 (+3,393) hinaus.

Lange vor dem Saisonfinale waren in diesem Jahr die Titelentscheidungen gefallen. Zumindest die Vizeweltmeisterschaft ist in Abu Dhabi rechnerisch noch offen: Vettel geht allerdings mit komfortablen 22 Punkten Vorsprung auf Bottas in das 20. Saisonrennen.

Platz acht genügt dem 30-Jährigen bereits, um aus eigener Kraft in der Gesamtwertung vor dem Finnen zu bleiben. Das erste freie Training am Mittag (Ortszeit) war traditionell für Experimente genutzt worden und stellte ein Muster ohne großen Wert dar. Schließlich liefern die Streckenverhältnisse am hellichten Wüstentag kaum Erkenntnisse für das Qualifying und das Rennen, die bei einsetzender Dunkelheit beginnen.

