Max Verstappen (Niederlande/+0,349) wurde Vierter. Nico Hülkenberg (Emmerich) kam im Renault auf Rang neun, Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde im Sauber mit mehr als drei Sekunden Rückstand Vorletzter.

Vor dem neunten Saisonlauf führt Vettel im Kampf um den WM-Titel mit 14 Punkten vor Hamilton. Der Brite gewann das Rennen in der Steiermark im Vorjahr, Vettel hingegen schaffte es auf dem Red-Bull-Ring in seiner Laufbahn bislang noch nie auf das Podest.

Unruhige Zeiten für Vettel

"Ich bin sehr froh, endlich wieder ins Auto zu steigen", hatte Ferrari-Star Sebastian Vettel vor dem Start gesagt. Die unangenehmen Fragen nach dem Rammstoß gegen Lewis Hamilton und die nötig gewordenen öffentlichen Entschuldigungen waren so gar nichts für den viermaligen Formel-1-Weltmeister.

Am Freitag ging er in Spielberg um 10 Uhr bereits in der ersten Trainingsminute erstmals seit dem Vorfall auf die Strecke - und hatte zumindest vorerst seine Ruhe. Das Ziel beim GP von Österreich ist klar: Ein weiterer Schritt zu WM-Titel Nummer fünf.

"Ich will auf der Strecke hier das Beste geben", sagte Vettel vor dem Rennen am Sonntag (14 Uhr/RTL und Sky). Auf dem Weg dorthin hatte er sich durch seinen Ausraster vor gut anderthalb Wochen in Aserbaidschan das Leben selbst schwer gemacht. Weil der WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton mit voller Absicht ins Auto fuhr, musste er nach einer Anhörung beim Weltverband FIA öffentlich Abbitte leisten und vermied nur so eine härtere Strafe.

