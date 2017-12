In einer Mitteilung vom Mittwoch heißt es: "Grundsätzlich war von Seiten der Veterinäre festzustellen, dass sich die Tiere in dem kleinen Betrieb in keinem Zustand befanden, der ein umgehendes Eingreifen aus tierschutzrechtlicher Sicht erforderlich machte. In Form von Auflagen wurde auf kleinere Beanstandungen reagiert." Um welche Beanstandungen es sich dabei handelt, ist jedoch nicht genau klar. Mit anderen Worten: Bis auf ein paar Kleinigkeiten muss an der Situation nichts verändert werden!

"Sie haben nach dem Horror ein schönes Restleben verdient"

Nach Eingang des Schreibens haben sich Beamte des Veterinäramts sofort auf den Weg zum Hof gemacht, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Daneben teilt das Amt mit, dass der Betrieb in diesem Jahr bereits mehrfach "engmaschig" kontrolliert wurde. Trotzdem ist nichts passiert...

Dabei bleibt es also auch erstmal – die Tiere auf dem Bauernhof werden weiter leiden müssen! Die Tierschützer ziehen in Betracht, den Tierhalter anzuzeigen, sollte sich dieser nicht einsichtig zeigen und die Tiere abgeben. "Der Tierhalter in Oettingen ist sichtlich überfordert und anscheinend nicht in der Lage, die Tiere korrekt unterzubringen und zu versorgen. Der Winter wird kalt und die schlechtversorgten Rinder und Katzen sind akut gefährdet. Die Tiere müssen dringend beschlagnahmt werden, es wurde lange genug zugesehen. Wir bieten uns gerne an, Plätze für sie auf einem Lebenshof zu finden. Sie haben nach dem Horror ein schönes Restleben verdient", so Viktor Gebhart von "Animals United".

Dem Veterinäramt zufolge wird der Betrieb auch in Zukunft weiter kontrolliert. Vermutlich um zu beobachten, ob sich die völlig aussichtslose Lage noch weiter verschlimmern kann.

Ein Video, welches vor Ort gedreht wurde, finden Sie hier:

Lesen Sie auch: Tiertransport - Polizei stoppt die Arche Noah der Schande