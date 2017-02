Verwirrung um #LastNightInSweden Welche TV-Sendung hat Donald Trump gemeint?

Eines ist mittlerweile klar: Als Donald Trump (70) bei einer Kundgebung in Florida sagte "Seht euch an, was letzte Nacht in Schweden passiert ist" konnte er keinen Terroranschlag meinen. Den hat es schließlich nie gegeben. Der US-Präsident bezog sich, wie er später auf Twitter richtigstellte, auf "eine Geschichte, die bei Fox News ausgestrahlt wurde und von Immigranten und Schweden handelt". Ein Fernsehbeitrag also war Schuld an der ganzen Aufregung. Doch worum ging es in dieser Dokumentation überhaupt?